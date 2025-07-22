İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/169

Karar No: 2024/323

Mahkememizin 02/05/2025 tarih, 2024/169 Esas, 2025/323 Karar sayılı kararı ile İnşallah ve Şeref oğlu, 1975 d.lu, Azerbaycan uyruklu TARİF MAMMATDOV'un müştekisi olduğu davada Basit yaralama suçundan sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, kararın müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02264219