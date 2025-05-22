İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/265

Karar No: 2025/201

Mahkememizin 18/03/2025 tarih, 2023/265 Esas, 2025/201 Karar sayılı kararı ile Smır ve Ahlam kızı 2000 Filistin doğumlu IMANE BENNOUI'nın müştekisi olduğu, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kasten Yaralama, Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçuna ilişkin davada sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği anlaşıldığından, kararın müştekiye edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02228477