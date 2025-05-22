İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2025/82 Esas

KARAR NO :2025/169 Karar

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçunun Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2025 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık SOUHIR SAKOUHI hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. (Ramzi ve Kaouther kızı 29/06/1993 D.lu TUNUS uyruklu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 07/05/2025

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