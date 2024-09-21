İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2024/42 Esas

KARAR NO :2024/469 Karar



Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Muhammed Cemen'in neticeten 7.200,00 TL ve 100,00 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Muhammed Cemen'e (Cemal ve Hanedi oğlu, 1989 Suriye doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 19/09/2024

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