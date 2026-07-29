İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2025/280 Esas

KARAR NO:

İLAN

Hakaret, Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan mahkememizin 22/12/2025 tarih ve 2025/280 E 2025/662 K sayılı ilamı ile; Sanık Hacı Ramazan ÖZKAN'ın mağdur Arife Özkan'a yönelik "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçunu oluşturduğu kanaatine varmakla, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2-son. maddesi gereğince, aynı yasanın 61/1. maddesine göre; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik gözönünde bulundurularak, sanığın takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanık Hacı Ramazan ÖZKAN'ın mağdur Burçak Bağçuvan'a yönelik "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçunu oluşturduğu kanaatine varmakla, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2-son. maddesi gereğince, aynı yasanın 61/1. maddesine göre; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik göz önünde bulundurularak, sanığın takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Her ne kadar sanık Hacı Ramazan ÖZKAN'ın mağdur Arife Özkan'a yönelik "Tehdit" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçu işlediğini sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE, Her ne kadar sanık Hacı Ramazan ÖZKAN'ın mağdurlara yönelik "Hakaret" suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de; sanığa isnat edilen suçun kovuşturulmasının şikayete tabi olması, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi, sanığın da şikayetten vazgeçmeyi kabul etmesi, kovuşturma aşamasında yapılan şikayetten vazgeçmenin kamu davasını düşürmesi sebebiyle sanık hakkında müsnet suçtan açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca AYRI AYRI DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş, verilen karar SANIK Veysel ve Hülya oğlu, 28/11/1970 İstanbul doğumlu HACI RAMAZAN ÖZKAN'a tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02519881