İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/556 Esas

KARAR NO : 2024/814

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Shalva ve Rima oğlu, 1958 doğumlu ASALO TKHILAISHVILI tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02103627