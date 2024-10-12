İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2024/556 Esas
KARAR NO : 2024/814
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/07/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Shalva ve Rima oğlu, 1958 doğumlu ASALO TKHILAISHVILI tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2024
#ilangovtr Basın no ILN02103627