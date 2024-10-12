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İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/881 Esas
KARAR NO : 2022/1206

Hakaret, Tehdit, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2022 tarihli ilamı ile 125/1, 116/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 3 KEZ AYRI AYRI5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mehmet Hüseyin ve Devlet oğlu, 02/01/1973 doğumlu, Kars, Arpaçay, Karakale mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİÇETİN AYDIN tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE YAYIMLANAN GAZETE İLE GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.. 25.09.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02103620