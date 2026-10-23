İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/107 Esas

DAVALILAR: FUAT KARASOY Tc No. 43******432

Davacılar Ayşe Songül Pozan, Fevzi Tüfekçi, Hatice Gürbüz, Nesibe Yeşim Hemiş, Sadık Emre Üstündağ, Zeynep Çıplak tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi , davacı vekilinin 18/12/2025 tarihli dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/12/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Bilginize rica olunur. 07/10/2026

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