İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2019/21 Esas

KARAR NO: 2025/159

Davacı MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;,

HÜKÜM:

1-Asli müdahil talebinin reddine,

2-Davacı hazinenin davasının kabulü ile Beyoğlu ilçesi, Çukur Mah., 363 ada, 44 parselde kain taşınmazda hisse sahibi Polikseni Zaharyadis'in gaipliğine, söz konusu taşınmazın satılması ile birlikte 1/2 hissesine isabet eden satış bedeli 355.310,00-TL.nin ödeme tarihi 25/06/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kayyım Bürosu Başkanlığından tahsil edilerek hazineye ödenmesine karar verilmiş ,

Karar davalı Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafından 18/12/2025 tarihli dilekçe ile istinaf edilmiş olup,

İhbar olunan Ligor Zakaryadis'in mernis adresi olan Regensdorf/İsviçre Konfederasyonu adresine tebligat yapılamadığından , Mahkememizce verilen 19/06/2025 tarih, 2019/21 E. 2025/159 K. Sayılı karar ile 18/12/2025 tarihli istinaf dilekçesinin 11540484502 T.C. Kimlik nolu, davalı Ligor Zakaryadis'e yurt dışında yayın yapan gazete marifetiyle ilanen tebliğine karar verilmiş bulunmakla, yukarıda belirtilen karar ile birlikte istinaf dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde kendisine tebligat yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/01/2026

