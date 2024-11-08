T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16/10/2024

Sayı : 2020/158 Esas

VAKIFLAR İSTANBUL 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ;İstanbul, Eyüpsultan, Rami - Yeni Mah. , 294 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz Abdullah oğlu Hamit adına kayıtlı iken İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/438 E. 2015/582 K. Sayılı kararı ile tapusu iptal edilerek , taşınmazın Sultan Beyazıt Vakfı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildiği, vakıflar genel müdürlüğü tarafından İstanbul 20. Asliye hukuk mahkemesinin 2014/438 E. Sayılı dosyasından açılan dava " Hasımsız " olarak açıldığı ve davacı lehine verilen tapu iptal ve tescil kararı 08/03/2016 tarihinde kesinleştiğini, tapu iptal ve tescil kararının kesinleştiği tarihte taşınmaz malikinin mirasçısının hazine olduğunu, aynı taşınmazla ilgili olarak İstanbul 3 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1176 E. Sayılı dosyasından açılan mirasçılık belgesi istemli davada mahkemenin 2015/555 K. Sayılı ilamıyla " taşınmaz maliki Abdullah oğlu Hamit'in mirasının Hazineye aidiyetine " karar verildiği ve kararın 06/07/2015 tarihinde kesinleştiği, dava konusu taşınmaz malikinin mirasçısı hazine iken hasımsız açılan dava ile tapu iptal tescil koşulları gerçekleşmeden tapunun vakfı adına tescili mümkün bulunmadığından taşınmazın tapusunun iptali ile hazine adına tescili için dava açma zorunluluğunun doğduğunu, açıklayarak vakfı adına kayıtlı İstanbul , Eyüpsultan, Rami - Yeni Mah. 294 ada 17 parsel sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tesciline karar verilmesi için iş bu davayı açmış olmakla,

İstanbul, Eyüpsultan, Rami - Yeni Mah. , 294 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz sahibi Abdullah oğlu Hamit'nin hayat ve memadı hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 ay içerisinde İstanbul 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2020/158 E.sayılı dosyasına müracaat etmeleri 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 16/10/2024

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