İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2025/369 Esas

KARAR NO: 2025/403

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Suleyman ve Halıma oğlu, 1987 Fas doğumlu, OULDTOUHAMI SOUFIANE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile bizzat başvurarak veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek suretiyle istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 04/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02354058