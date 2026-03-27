İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

REPUBLIEK VAN TURKIJE

ISTANBUL5E FAMILIERECHTBANK

Nummer: 2025/614 Hoofdzaak

AANKONDIGING

VAN DE SE FAMILIERECHTBANK TE ISTANBUL REPUBLIEK VAN TURKIJE

In verband met de bij onze rechtbank aanhangige zaak tot erkenning en tenuitvoerlegging tussen eiseres ÖZNUR ÖZTÜRK en gedaagde CENGIZ ÖZTÜRK;

aangezien ten aanzien van CENGIZ ÖZTÜRK, zoon van FIKRI en HATICE, geboren op 29-11- 1969 te 'S-GRAVENHAGE, NEDERLAND, houder Turks identiteitsnummer 44224804020, is vastgesteld dat zijn woonadres zich in Nederland bevindt en de overeenkomstig artikel 25/A van het Turkse Wetboek verrichte betekening retour is gekomen, en voorts uit onderzoek naar het MERNIS- adres is gebleken dat hij geen geregistreerd woonadres in Turkije heeft en dat zijn adresregistratie zich in het buitenland bevindt; is besloten dat de dagvaarding, alsmede de kennisgeving van de datum en het tijdstip van de zitting en het proces-verbaal van de inleidende zitting, bij wijze van openbare bekendmaking aan de gedaagde worden betekend.

De gernachtigde van eiseres heeft met de bij onze rechtbank ingediende dagvaarding - samengevat-aangevoerd dat partijen op 12 augustus 1994 in de provincie Ordu zijn gehuwd en dat dit huwelijk is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Republiek Turkije; dat uit dit huwelijk drie gemeenschappelijke kinderen, geboren in Nederland, zijn voortgekomen; dat de Rechtbank te Den Haag bij haar vonnis van 14 mei 2025 met zaaknummers C/09/663395 (echtscheiding) en C/09/683277 (verdeling van het vermogen) heeft beslist tot echtscheiding van partijen; dat in Nederland bij de Rechtbank te Den Haag tevens beslissingen zijn genomen inzake echtscheiding, alimentatie en vermogensverdeling; dat deze beslissingen onherroepelijk zijn geworden; en dat om deze redenen een procedure is gestart strekkende tot erkenning en tenuitvoerlegging in de Republiek Turkije van het op 14 mei 2025 gewezen en onherroepelijk geworden echtscheidingsvonnis van de Rechtbank te Den Haag met voornoemde zaaknummers, alsmede tot veroordeling van gedaagde in de proceskosten en het advocaatshonorarium. Voorts is aangevoerd dat de zaak wordt behandeld volgens de vereenvoudigde procesprocedure en dat gedaagde CENGIZ ÖZTÜRK op grond van artikel 122 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering binnen twee weken na betekening van de dagvaarding een verweerschrift kan indienen dat voldoet aan de vereisten van artikel 129 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Indien geen verweerschrift wordt ingediend, worden alle door eiseres in de dagvaarding aangevoerde feiten geacht te zijn betwist noch ontkend. Indien het verweerschrift onvolledig is met betrekking tot de in artikel 129 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde vereisten, wordt gedaagde overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een termijn van één week gegund om dit gebrek te herstellen; bij niet-naleving wordt het verweerschrift geacht niet te zijn ingediend. Krachtens artikel 318 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dienen partijen hun volledige bewijsmateriaal gelijktijdig met hun processtukken over te leggen, onder duidelijke vermelding welk bewijs betrekking heeft op welke feitelijke stelling, en dienen zij in hun stukken tevens de noodzakelijke gegevens op te nemen Mern stukken en dossiers die zich elders bevinden te kunnen laten opvragen. Ten behoeve van het verzamelen van de door gedaagde opgegeven bewijsmiddelen dient gedaagde, na kennisgeving van deze bewijsmiddelen, het berekende voorschot op de bewijsleveringskosten te voldoen; de bewijsmiddelen van gedaagde zullen na betaling van dit voorschot en ten laste daarvan worden verzameld. Aan gedaagde CENGIZ ÖZTÜRK is medegedeeld dat indien hij niet verschijnt op de zitting van 11/05/2026 om 10:20 uur in de zittingszaal van onze rechtbank en zich evenmin door een gemachtigde laat vertegenwoordigen, hij geen bezwaar kan maken tegen de in zijn afwezigheid verrichte proceshandelingen; dat indien slechts één van de partijen ter zitting verschijnt en verzoekt om voortzetting van de procedure, de niet-verschenen partij geen bezwaar kan maken tegen de in diens afwezigheid verrichte handelingen; en dat om die reden hij op de genoemde datum en tijd ter zitting dient te verschijnen of zich door een gemachtigde dient te laten vertegenwoordigen. Indien hij zonder geldige reden niet ter zitting verschijnt en zich evenmin door een gemachtigde laat vertegenwoordigen, zal de procedure bij verstek worden voortgezet en kan bij verstek vonnis worden gewezen. Tevens is hem aangezegd dat hij binnen een bindende termijn van twee weken na de datum van bekendmaking zijn bewijs- en getuigenlijsten dient over te leggen, bij gebreke waarvan hij wordt geacht van dit recht afstand te hebben gedaan. Voorts wordt bepaald dat deze kennisgeving zeven dagen na de datum van publicatie geacht wordt rechtsgeldig aan CENGIZ ÖZTÜRK te zijn betekend, en dat deze betekening plaatsvindt bij wijze van openbare bekendmaking. 18.02.2026

T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/614 Esas

Davacı, ÖZNUR ÖZTÜRK ile Davalı, CENGİZ ÖZTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

FİKRİ ve HATİCE oğlu, 29/11/1969 GRAVENHAGE HOLLANDA doğumlu, 44224804020 T.C Kimlik No'lu CENGİZ ÖZTÜRK'e yerleşim yeri adresinin Hollanda olması nedeni ile T.K 25/A maddesi uyarınca yapılan tebligatın iade geldiği, TÜRKİYE'de yerleşim yeri adresi ve MERNİS adresinin yapılan araştırmalar neticesinde bulunmadığı ve davalının nüfus kayıt adresi yurtdışında bulunduğundan davalıya dava dilekçesi, duruşma gün ve saatini bildirir evrak ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile özetle; Tarafların 12/08/1994 tarihinde Ordu ilinde evlendiğini ve evlilik birliğinin Türkiye Cumhuriyeti nüfus kayıtlarına işlendiğini, Tarafların bu evliliklerinden Hollanda doğumlu 3 müşterek çocuklarının bulunduğunu, Lahey Mahkemesinin C/09/663395 (Boşanma) ve C/09/683277 (Mal paylaşımı) dosya numaralı 14/05/2025 tarihli kararı ile tarafların boşanmalarına karar verildiğini, Tarafların Hollanda Lahey Mahkemesinde boşanma, nafaka ve mal paylaşımına ilişkin karar verildiği, verilen kararın kesinleştiği, bu nedenlerle Hollanda Lahey Mahkemesinin C/09/663395 (Boşanma) ve C/09/683277 (Mal Paylaşımı) dosya numaralı 14/05/2025 tarihli kesinleşmiş boşanma kararının Türkiye Cumhuriyetinde tanınması ve tenfizi ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talepli dava açıldığı, davanın basit yargılama usulüne göre yürütüldüğü, davalı , CENGİZ ÖZTÜRK'e 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebilğiden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde HMK'nın 129. Maddesinde yazılı hususlarda eksiklik bulunması halinde HMK 130. Maddesi gereğince bunun giderilmesi için davalıya bir haftalık süre verildiği, süreye uymadığı takdirde cevap dilekçesi vermemiş kabul edileceğinin ihtarı, HMK 318. Madde uyarınca tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirterek bildirmeleri, ellerinde bulunan delillerinin dilekçelerine eklemelerine ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermeleri, davalının delillerinin toplanabilmesi için ise delil bildirdiğinde bildirilen deliller nazara alınarak hesaplanacak delil ikame avansını yatırması, davalı delillerinin delil-ikame avansı yatırıldıktan sonra ve bu avanstan karşılanmak suretiyle toplanılması, Davalı CENGİZ ÖZTÜRK'e duruşmanın atılı bulunduğu 11/05/2026 günü saat: 10:20'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği bu nedenle belirtilen gün ve saatte duruşmada hazırbulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda hüküm verilebileceği ayrıca ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve tanık listesini ibraz etmesi aksi halde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususunun CENGİZ ÖZTÜRK'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.02.2026

