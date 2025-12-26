İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL5. AİLE MAHKEMESİNDEN

17/10/2025

Sayı: 2023/1346 Esas

Davacı, ŞAKİR TUTAL ile Davalı, SAİME TUTAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

ABDULKERİM ve SABİHA kızı, 11/10/1956 Hakkari doğumlu, 32764387370 T.C Kimlik No'lu SAİME TUTAL'a 25/A maddesi uyarınca yapılan tebligat iade gelmiş olduğundan ve konsoloslukca bildirilen adres ile tebligat yapılan adres aynı olduğundan davalıya dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatini bildirir evrak ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu 30/10/2023 tarihli dava dilekçesi ile özetle; Tarafların İsveç Solna Asliye Ceza ve Hukuk Mahkemesi'nin 27/03/2020 Tarih ve 2907/20 dava no'lu kararı ile boşandıklarını, kararın 17/04/2020 tarihinde kesinleştiğini, yabancı mahkemenin işbu kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi talepli dava açıldığı, Davalı SAİME TUTAL'a duruşmanın atılı bulunduğu 05/02/2026 günü saat: 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği bu nedenle belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda hüküm verilebileceği ayrıca ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve tanık listesini ibraz etmesi aksi halde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususunun SAİME TUTAL'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

REPUBLIKEN TURKIETISTANBUL5:e FAMILJEDOMSTOLEN

Diarienummer: 2023/1346 Esas (Malnummer) Datum: 2025-10-17

KUNGÖRELSE AV FÖRHANDLING

Med anledning av den talan om erkânnande och verkstallighet som för nârvarande handlâggs vid denna domstol mellan kâranden ŞAKİR TUTAL och svaranden SAİME TUTAL;

Eftersom delgivningen som skickats till svaranden SAİME TUTAL, dotter till ABDULKERİM och SABİHA, född 1956-10-11 i Hakkari, innehavare av turkiskt identifikationsnummer 32764387370, i enliğhet med artikel 25/A (artikel 25/A i delgivningslagen) har âterkommit i retur, och eftersoem den adress som konsulatet har uppgett Överensstâmmer med den adress till vilken delgivning tidigare har skickats, har domstolen beslutat att, i stâllet dör personlig delgivning. delge svaranden stâmningsansökan, handlingen som anger dag och tid för förhandlingen samt protokollet frân den inledande prövningen genom kungörelse.

1 stâmningsansökan, ingiven till domstolen den 2023-10-30, anför kârandens ombud sammanfattningsvis följande: Parterna skildes genom ett avgörande av Solna tingsrâtt i Sverige av den 2020-03-27, mâl nr 2907/20, vilket vann laga kraft 2020-04-17. För att detta utlândska avgörande ska fâ râttsverkan i Turkiet har talan vâckts om erkânnande och verkstâllighet av det utlândska avgörandet.

Svaranden SAİME TUTAL underrâttas hârmed om att en förhandling har faststâllts tili 2026-02-05 ki. 09.40, vilken kommer att hâllas i domstolens förhandlingssal. Om svaranden inte instâller sig personligen eller genom ombud, fâr hon inte invânda mot de râttegângsâtgârder som vidtas i hennes utevaro. Om endast en av parterna instâller sig och önskar gâ vidare med handlâggningen, fâr den uteblivna parten inte heller dâ göra invândningar mot âtgârder som vidtagits i hennes frânvaro.

Svaranden ska dârför instâlla sig till förhandlingen pâ angiven dag och tid, eller lâta sig företrâdas av behörigt ombud. Om hon utan giltigt skâl uteblir eller inte företrâds av ombud, kommer handlâggningen att fortsâtta i hennes utevaro och dom kan meddelas i hennes frânvaro.

Svaranden ska dessutom inge sin bevis- och vittnesförteckning inom tvâ (2) veckor frân dagen för denna kungörelse; underlâtenhet att göra detta innebâr att hon anses ha avstâtt frân denna râtt.

Denna kungörelse anses utgöra giltig delgivning med SAİME TUTAL.

#ilangovtr Basın no ILN02370380