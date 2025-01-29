T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

27.01.2025

Sayı : 2024/982 Esas

Davacı , SOUNKAL ALLOUSH ile Davalı , ARİF ALLUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

MUHAMMED ve HANİFE'den olma, 01/08/1993 doğumlu 99230341922 Yabancı Kimlik Nolu, ARİF ALLUŞ'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya tahkikat ve sözlü yargılama duruşma günü ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı ARİF ALLUŞ'un duruşmanın atılı bulunduğu 20/03/2025 günü saat 12:00'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığında duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye/ilan gönderilmeyeceği 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususunun ARİF ALLUŞ'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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