İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2021/124 Esas

KARAR NO: 2024/380

Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/09/2024 tarihli ilamı Sanık KÜBRA SARIUŞAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZTEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02295690