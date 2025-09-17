×
İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2021/124 Esas

KARAR NO: 2024/380

Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/09/2024 tarihli ilamı Sanık KÜBRA SARIUŞAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZTEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15/09/2025

 

