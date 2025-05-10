İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/616 Esas

2. İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköyü, Köyiçi mevkiinde bulanan 4 pafta, 116 parsel sayılı 153,81 m² sahalı taşınmazın 1/3 hisse maliki Sünbüle Hanım mirasçılarının gaip olması nedeniyle İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.06.2012 tarih ve 2011/1242 Esas, 2012/968 Kararı ilamı ile en büyük mal memuru İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, ile T.M.K 588. Maddesi gereğince İstanbul Defterdarının Kayyım tayin edilmiştir.

Yukarı da adı geçen ve gaipliği istenile dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköyü, Köyiçi mevkiinde bulanan 4 pafta, 116 parsel sayılı 153,81 m² sahalı taşınmazın 1/3 hisse maliki Sünbüle Hanım mirasçılarını tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu İKİNCİ ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/616 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçen bu ilandan haberdar olması halinde, yine 3 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin M.K.588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği ihtar olunur. 07.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02221446