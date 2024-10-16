T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

03/10/2024

Sayı : 2024/88 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İLANDIR

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;



İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi, Eski Kilyos yolunda bulunan 908 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tamamının sahibi Hafize hakkında Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/04/2008 tarih ve 2008/93 esas, 2008/319 karar sayılı ilamıyla İstanbul Defterdarlığının kayyım olarak tayin edildiği taşınmazın on yıldır kayyımla idare edilmiş olduğu, bu nedenle Hafize'nin gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, T.M.K.'nun 33 maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/88 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 03/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02104841