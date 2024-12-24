İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/496 Esas

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında Basit Yargılama Usulünce yapılan yargılama sırasında "...CMK'nın 251 maddesi uyarınca basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiğinden davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde savunmalarınızın yazılı olarak mahkememize bildirilmesi, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulabileceği ve yazılı olarak karşı çıkılmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği ihtar olunur..." şerhiyle çıkartılan tebligat ve ekindeki iddianame, tensip zaptı sanık Saman FATAHI (ALI Oğlu FATEMEH'den olma, 14/01/2004 doğumlu, İRAN vatandaşı) tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 20.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02144996