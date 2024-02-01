İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı NAZMİ SİLCİ aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğin Kaldırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz 2023/180 Esas - 2024/2 Karar 05/01/2024 tarihli; 1-Davaya bakmaya yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan H.M.K.’nun 5-20. Maddeleri gereğince mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğunun TESPİTİNE,

2-Taraflardan birinin kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize başvurarak, dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi halinde H.M.K’ nun 20. maddesi hükmü uyarınca dosyanın yetkili Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

3-H.M.K’ nun 20. maddesi hükmü uyarınca süresi içinde dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesinin talep edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesine,

4-H.M.K’ nun 331/2. maddesi hükmü gereğince yetkisizlik kararından sonra davaya yetkili mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerinin yetkili mahkemece hüküm altına alınmasına, yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine mahkememizce dosya üzerinden bu durumun tespiti ile yargılama giderlerinin hüküm altına alınmasına,

5-6100 sayılı HMK 331/2 madde ve bendi uyarınca yargılama giderleri hakkında yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda verilen kısa karara ilişkin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. Şeklinde verilen Gerekçeli Kararın davalı REVİDE MUSTAFA YEVA' a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01976592