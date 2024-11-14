İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/297 Esas

DAVALI : CİHAN ÇELİK - 36769294398



Davacı Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;



Orhan ve Naciye oğlu, 20/09/1959 Batman doğumlu, 36769294398 T.C. Kimlik numaralı davalı Cihan Çelik için İGDAŞ, İSKİ, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve UYAP sisteminden adres araştırması yapılmış olup, davalı Cihan Çelik adına tebligat yapılamamıştır. Davalı Cihan Çelik'e Ön İnceleme Tensip Tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



24/10/2024 tarihli Ön İnceleme Duruşma Tutanağında:



"Ön incelemenin duruşmalı yapıldığı, dava şartlarının mevcut olduğu, ilk itiraz bulunmadığı, davacının itirazın iptali ve icra inkar tazminatı talep ettiği, davalının cevap dilekçesi sunmadığı, taraflar arasında itirazın iptali ve icra inkar tazminatı hususunda uyuşmazlıklarının mevcut bulunduğu, davacının delillerini sunduğu, ön incelemede yapılması gereken işlemlerin tamamlandığı, iddia yada savunmanın genişletilmediği, taraflar hazır olmadığından sulhe teşvik edilemedikleri, HMK.137/1,2 md gereğince ön inceleme tamamlandığından, tahkikata geçilmesine karar verildiği, gelecek celse belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerinin, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceğinin, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceğinin ve HMK'nın 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin duruşmada hazır olan tarafa ihtarın yapıldığı, hazır olmayan tarafa ilanen yapılmasına karar verildiği ve duruşmanın 16/01/2025 günü saat 10:45 bırakılmasına karar verildi." davalı Cihan Çelik'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra Ön İnceleme Duruşma Tutanağının tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu Ön İnceleme Duruşma Tutanağının tebliği yerine geçmek üzere davalı Cihan Çelik'e ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02122239