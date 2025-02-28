İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ LAN

DOSYA NO :2022/636

KARAR NO :2024/530

SANIK : GUİMHİN MUHAMMED, Abdullah ve Rachada oğlu, 01/01/1980 FAS doğumlu

Mahkememizin 17/12/2024 tarih ve 2022/636 esas, 2024/530 karar sayılı ilamıile sanık GUİMHİN MUHAMMED hakkında Bina Dahilinde Hırsızlık suçundan TCK'nın 142/2-h, 62, 53/1 a,c,d,e mad. uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği, ilanen tebliğ olunur. 25/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02181465