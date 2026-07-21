İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/393 Esas

KARAR NO: 2026/278 Karar

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile Sanık Bibana Madalena Pascoal hakkında HAGB kararı verilmiştir. Sanık Bibana Madalena Pascoal'a (1988 Angola doğumlu) hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 20/07/2026

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