T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

02.10.2024

DOSYA NO: 2018/392

KARAR NO:2024/72

İ L A N

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 13/02/2024 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca İbrahim ve Hüsne oğlu 20/06/1961 doğumlu Mehmet KÜNTAŞ'ın beraatine, karar verilmiş aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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