İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/231 Esas

KARAR NO: 2025/90

Davalı: OSMAN TAŞKIN GÜRTUNA -(TC. 31867823402)- Piri Reis Mah. 2281 Sk. No:70/9 Esenyurt/iSTANBUL

Mahkememizden verilen 10/04/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

"1- DAVANIN KABULÜ İLE,

İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2022/1041 (eski 2018/33484) Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere;

Dava konusu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Sahraicedit Mahallesi, 876 ada, 55 parsel A blok, 6. Kat, 21 nolu bağımsız bölümdeki 3/8 hisseye ilişkin 03/09/2018 tarihli 29641 yevmiye nolu resmi senetle gerçekleşen ve davalı Osman Taşkın Gürtuna tarafından davalı Şeyma Zehra Kanitoğlu'na 03/09/2018 tarihinde yapılan satış işlemine yönelik tasarrufun İPTALİNE,

2- İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2022/1041 (eski 2018/33484) Esas sayılı takip dosyasına konu alacak ve feriyleriyle sınırlı olacak şekilde davacı alacaklıya taşınmazın devre konu 3/8 hissesi yönünden haciz ve satış isteme yetkisi verilmesine,

3- Harçlar Kanunu ve Harçlar Tarifesi uyarınca belirlenen 17.931,38 TL harçtan, davacı tarafça yatırılan 1.707,75 TL ve 2.775,09 TL tamamlama harcı toplamı olan 4.482,84 TL harcın mahsubu ile bakiye 13.448,54 TL harcın, davalılardan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

4- Davacı tarafça yatırılan 1.707,75 TL ve 2.775,09 TL tamamlama harcı toplamı olan 4.482,84 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafça yapılan 3.030,30 TL keşif harcı, 11.250,00 TL bilirkişi ücreti, 3.350,00 TL araç gideri, 26.880,00 Basın İlan Kurumu ilan masrafı, 862,00 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 45.372,30 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 42.000,00 TL vekalet ücretinin, davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

Mahkememizce verilen bu karara karşı kararın usulen taraflardan her birine tebliğ tarihinden itibaren HMK 345.maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yoluna başvurulabileceğine,

Dair Davacı Vekili Av. SERVET ÖRMEN huzurunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde verilen karar mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02325687