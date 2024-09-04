İ L A N



T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/173 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI



İstanbul İli, Fatih (Eminönü) İlçesi, Tahtakale Mahallesi, Balkapı Han Üst Katta bulunan 285 ada, 42 kapı (cilt/sayfa:2/317)nolu 23,00 m² yüzölçümlü Harameyn ve Ayasofyayı Kebir Vakfından İcareli "Kargir Kamera" vasıflı taşınmazın maliki Drağanof oğlu Nikola adına kayıtlı olduğu, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/25 esas ve 2023/153 karar sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,



Vakıf gayrimenkullerde varissiz ölüm veya gaiplik halinde intikalin vakfı adına yapılmasının gerektiği, taşınmazın maliki Drağanof oğlu Nikola'nın gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince Harameyn ve Ayasofyayı Kebir Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;



Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Drağanof oğlu Nikola'nın hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/173esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.03/07/2024

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