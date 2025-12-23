İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2022/207 Esas

KARAR NO: 2025/299 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 13/05/2025 tarihli ilamı ile sanık Azızı ve Melike oğlu, 01/01/1997 doğumlu, MUHAMMED RAHIMI hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK nun1204/1, 62/1, 53/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, 5271 sayılı CMK nun 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ancak yapılan tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve mahkememiz gerekçeli kararının kendisine tebliğe dilmediği görüldüğünden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibareniki haftalık süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yoluaçık olmak üzere,aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02367153