İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

05.02.2025

Sayı : E.26027622-2024/450-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

MÜŞTEKİ : YASIR NIDHAM ABDULLAH ABDULLAH: Nizam ve Gülser oğlu, 1986 ırak doğumlu, Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.

Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan sanıklar NAMİQ ABBASOV ve FİKRET BAYRAMOV hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 05/11/2024 tarih ve 2024/450 Esas, 2024/645 Karar sayılı kararı ile sanıklar NAMİQ ABBASOV ve FİKRET BAYRAMOV hakkında Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan TCK.142/2-b maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.

Sanık NAMİQ ABBASOV müdafii AV. HARUN DEMİRKOL ve sanık FİKRET BAYRAMOV müdafii AV. HALİL İBRAHİM MEMİŞ dilekçeleri ile verilen kararı İstinaf etmişlerdir.

Dava dosyasında Müşteki YASIR NIDHAM ABDULLAH ABDULLAH'ın tüm araştırmalara rağmen Gerekçeli Karar ve sanıklar müdafiilerine ait İstinaf dilekçelerinin tebliği yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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