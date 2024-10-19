T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

17.10.2024

Sayı : E.26027622-2023/395-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İ L A N

MÜŞTEKİ : MOBARK NAGI HUSSEIN ALGHAZALY: Naci ve Mumine oğlu, 1986 YEMEN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. G Rotana No:39/A Westside Arjaan By RotanaBağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur.



Açıktan Hırsızlık suçundan sanık ERGÜN GÜLNAHAR hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;



Mahkememizin 04/06/2024 tarih ve 2023/395 Esas, 2024/388 Karar sayılı kararı ile sanık ERGÜN GÜLNAHAR hakkında Açıktan Hırsızlık suçundan TCK. 141/1 maddesi gereğince 1 Yıl 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, karar sanık tarafından 07/06/2024 tarihli dilekçesi ile İstinaf edilmiştir.



Dava dosyasında müşteki MOBARK NAGI HUSSEIN ALGHAZALY'etüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.



Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.



İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02106703