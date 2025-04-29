T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2021/363 Esas sayılı dosyasında, Sanık OUSSAMA BOULARAS hakkında Basit Yaralama suçundan verilen 2.000,00-TL Adli Para Cezanın Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı Mostafa ve Fatıma kızı, 1995 FAS doğumlu Müşteki DOHA MAHTAL'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize iletilecek dilekçe ile İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 28.04.2025

#ialngovtr Basın no ILN02213990