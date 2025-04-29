×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 00:00

T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2021/363 Esas sayılı dosyasında, Sanık OUSSAMA BOULARAS hakkında Basit Yaralama suçundan verilen 2.000,00-TL Adli Para Cezanın Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı Mostafa ve Fatıma kızı, 1995 FAS doğumlu Müşteki DOHA MAHTAL'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize iletilecek dilekçe ile İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 28.04.2025

#ialngovtr Basın no ILN02213990