T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 2022/136 Esas sayılı dosyasında, Sanık ÖMER AĞIRBAŞ hakkında Olası Kastla Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlarından verilen Beraat kararları, Sanıklar SERHAT SARI ve VOLKAN OTLUOĞLU haklarında Müşteki ALİ ABDULLAH ZUBAİR MAJOLİ'ye yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı verilen 1 Yıl 6 Ay hapis cezaları ve cezalara karşı sunulan istinaf dilekçeleri, Zubair ve Amel Mohammed oğlu, 1981 IRAK doğumlu, Müşteki ALİ ABDULLAH ZUBAİR MAJOLİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve cezalara karşı istinaf dilekçesi sunulduğuna dair metnin, Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Müşteki ALİ ABDULLAH ZUBAİR MAJOLİ açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize iletilecek dilekçe ile İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 17.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02209830