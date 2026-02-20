İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2024/593 Esas

MİRASÇI: SEMRAN AYDIN-TCKN:36482120714

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat:10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/02/2026

#ilangovtr Basın no ILN02405353