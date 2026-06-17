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İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 00:00

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2019/369 Esas
KARAR NO: 2026/114

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/03/2026 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 66/2 maddelerinde düzenlenen zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından SSÇ hakkında açılan kamu davasının CMK'nun 223/8. maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmiş olup; Emin ve Leyla oğlu, 2000 HALEP doğumlu, SSÇ İSA MUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02490931