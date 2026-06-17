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İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 00:00

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/208 Esas
KARAR NO : 2026/25
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/01/2026 tarihli ilamı ile SSÇ hakkında 3.600,00 TL adli para cezasına hükmedilmiş olup; Hüseyin ve Aysun kızı, 14/07/2008 BOLU doğumlu, SSÇ KADER DURGAÇ ve Ferhat ve Yasemin oğlu, 05/10/1992 KIRIKKALE doğumlu, Müşteki DOĞUKAN PEKCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli kararve SSÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/06/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02490920