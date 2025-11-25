İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/305 Esas

KARAR NO : 2025/439

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2025 tarihli ilamı ile SSÇ YEZEN EL MUHAMMED EL MUSTAFA hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmiş olup; Mustafa ve Iman oğlu, 15/12/2008 SURİYE doğumlu, SSÇ YEZEN EL MUHAMMED EL MUSTAFA ve Mohammed ve Najat oğlu, 2001 fas doğumlu MÜŞTEKİ JABOR TLEMCANİ SALAH EDDINE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02343396