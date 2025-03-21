İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/276 Esas

KARAR NO: 2024/426

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile SSÇ ABİR CUMA hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmiş olup; Hasan ve Ruqaya kızı, 04/06/2009 ŞAM doğumlu, SSÇ ABİR CUMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20/03/2025

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