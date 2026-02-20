T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/319 Esas

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mahallesi, Tavukuçmaz sokağında bulunan 661 ada, 22 parsel numaralı 4. Kat 8 nolu meskenin makili Özlem Meral'i tanıyan bilen kimsenin olmaması nedeniyle Beyoğlu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 06/10/2008 tarih ve 2007/246 Esas, 2008/66 Karar sayılı kararı ile kayyım tayini yapıldığını, kendisine kayyım tayini yapılan Özlem Meral'in mirasçılarından Gökhan Erşen dışındaki tüm mirasçıları yönünden kayyımlığın kaldırıldığını, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi 2014/742 Esas sayılı dosyası ile açılan "ortaklığın giderilmesi" davasında Mahkemenin 2014/742 Esas 2017/1174 Karar sayılı ve 04/05/2023 tarihli kararı ile Mahkemeleri emirine kayıtlı bulanan hissedar Gökhan Erşen hissesine isabet eden satış bedelinin Kayyım Bürosu Hesabına gönderilmesi için, T. Vakıflar Bankası İstanbul Adalet Sarayı Şubesine müzekkere yazılmasına karar verildiğini, İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin T. Vakıflar Bankası İstanbul Adalet Sarayı Şubesine hitaben yazmış olduğu 08/05/2023 tarih ve 2014/742 Esas sayılı, ödeme konulu yazılarında, 15655238432 TC. Kimlik nolu Gökhan ERSEN adına açılmış olan hesaptaki tüm mevduatın Kayyım Bürosu Başkınlığı hesabına aktarılmasının istendiği ve nihai olarak Gökhan Ersen hissesine isabet eden 40.871,96 TL satış bedelinin kayyım hesabına aktırıldığını, taşınmazın 10 yıllık idare süresi dolduğunu, taşınmazın maliki Özlem Meral'in mirasçılarından Gökhan Ersen'in gaipliğine ve hissesine düşen satış bedelinin (40.871,96-TL) tüm fer'ileri ile birlikte Hazineye adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse maliki olan Özlem Meral'in mirasçılarından Gökhan ERSEN'in hayat memadı hakkında bilgisi ve görgüsü bulunanların 6 ay içinde İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2023/319 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 25/10/2023

