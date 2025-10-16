T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/156 Esas

Konu: GAİPLİK İLANI

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZ. İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Eyüpsultan İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, Reşadiye Caddesinde bulunan, 288 Ada, 20 Parsel sayılı, 355,5 m² yüzölçümlü, Sultan Beyazıt Vakfından ''Bahçeli Ahşap Ev'' vasıflı taşınmazın 3/144 hissesinin Zeynep, 3/144 hissesinin Azime ve 3/144 hissesinin Nazife adlarına 15/01/1951 tarihli kadastro tespiti kayıtlı olduğunun tapu kaydı ve kadastro tespit tutanaklarından anlaşıldığını, tapu kayıtları üzerinde yapılan incelemede, uzun zamandan beri sahipsiz kalan dava konusu taşınmazın mutasarrıflarının gaip olması sebebiyle, kendileri ve varisleri tarafından şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığının anlaşıldığını, ayrıca mahallinde yapılan araştırmada, yerin uzun zamandan beri boş olduğu ve adı geçen şahısların çevre sakinleri tarafından tanınmadığının rapor edildiğini beyanla gaiplik kararı verilmek sureti ile, Eyüpsultan İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, Reşadiye Caddesinde bulunan, 288 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın, Zeynep adına 3/144 hissesi, Azime adına 3/144 hissesinin ve Nazife adına 3/144 hissesi olmak üzere toplam 9/144 hissesinin tapusunun iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen taşınmazın hisse malikleri olan ZEYNEP, AZİME ve NAZİFE'nin hayat ve memadları hakkında bilgisi ve görgüsü bulunanların 6 ay içinde İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’nin 2019/90 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur.13.10.2025

#ilangovtr Basın no ILN02314201