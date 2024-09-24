İSTANBUL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2015/441 Esas

Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan Sanık DİANA LİLLİAN FONOVICH(TC NO:99832355778) hakkında yapılan yargılamada, sanığın Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde savunması alındıktan sonra sanık hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/78378 Soruşturma, 2015/35293 Esas sayılı iddianamesinin düzenlendiği, sanık hakkındaki yargılamanın Mahkememizin 2015/441 Esas sayılı dosya üzerinden yürütüldüğü, sanığın atılı suçtan savunmasının alınması gerektiği halde kendisine tüm aramalara ve yakalama emri çıkartılmış olmasına rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından sanığın bilinen son adresi olan “Yeniköy Küçüktepe Sokak, Tekser Evleri Sitesi, No:22T, Sarıyer / İSTANBUL” adresine duruşma gün ve saatini bildirir iddianame ekli ihtaratlı çağrı kağıtları çıkartılmış olup CMK 247/2 maddesi uyarınca bu hususun ilgili kişiye ulaşmasının sağlanması, bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sanık tarafından bizzat mahkemeye başvurulmadığı taktirde sanık hakkında “Kaçak” kararı verileceği ilanen tebliğ olunur. 23.09.2024

#ilangovtr Basın no ILN02093911