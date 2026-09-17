×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 00:00

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/625 Esas
KARAR NO: 2026/356
Davacı RABİA DÖNGEL aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacının velayet yönünden açtığı davanın kabulü ile İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi, cilt no 52, hane no 1886'da nüfusa kayıtlı Suphi ve Rabia'dan olma, 27/05/2024 Gaziosmanpaşa doğumlu, 44551398100 T.C. Kimlik No.lu küçük TANEM GÖRKAYA'nın velayetinin Edirne ili, Edirne Merkez ilçesi, Çavuşbey Mah/köyü, cilt no 3, hane no 1453'te nüfusa kayıtlı Cengiz ve Belgin'den olma, 26/01/1999 Eminönü doğumlu, 39439185620 T.C. Kimlik No.lu davacı annesi RABİA DÖNGEL'e verilmesine,
2-Davacı RABİA DÖNGEL'in karar kesinleştiğinde Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesigereğince çocuğunun mal varlığı konusunda bildirimde bulunmasının ihtarına,
3-Davalı babanın çocuğunu her ayın 1.ve 3. haftası Cumartesi günü saat 12:00'dan aynı saat 17:00'e kadar ve dini bayramların 2. günü saat 12:00'den aynı gün saat 17:00'e kadar yanına alarak görüşmesine şahsi ilişkinin bu şekilde tesis ve devamına,
4-Davacının iştirak nafakası yönünden açmış olduğu davanın kısmen kabulü iledava tarihinden itibaren aylık 5.000,00-TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, nafakanın kararın kesinleşmesinden itibaren her yıl TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE oranında artırılmasına,
5-Dava adli yardımlı olarak açıldığından peşin olarak alınmayan, alınması gereken 732,00-TL peşin, 615,40-TL başvurma harcı ile 1.635,00-TL tebligat, müzekkere, KEP, e-tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.982,40-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Gereği hesaplanan 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
7-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/06/2026
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02551030