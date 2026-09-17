İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/625 Esas

KARAR NO: 2026/356

Davacı RABİA DÖNGEL aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının velayet yönünden açtığı davanın kabulü ile İstanbul ili, Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi, cilt no 52, hane no 1886'da nüfusa kayıtlı Suphi ve Rabia'dan olma, 27/05/2024 Gaziosmanpaşa doğumlu, 44551398100 T.C. Kimlik No.lu küçük TANEM GÖRKAYA'nın velayetinin Edirne ili, Edirne Merkez ilçesi, Çavuşbey Mah/köyü, cilt no 3, hane no 1453'te nüfusa kayıtlı Cengiz ve Belgin'den olma, 26/01/1999 Eminönü doğumlu, 39439185620 T.C. Kimlik No.lu davacı annesi RABİA DÖNGEL'e verilmesine,

2-Davacı RABİA DÖNGEL'in karar kesinleştiğinde Türk Medeni Kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesigereğince çocuğunun mal varlığı konusunda bildirimde bulunmasının ihtarına,

3-Davalı babanın çocuğunu her ayın 1.ve 3. haftası Cumartesi günü saat 12:00'dan aynı saat 17:00'e kadar ve dini bayramların 2. günü saat 12:00'den aynı gün saat 17:00'e kadar yanına alarak görüşmesine şahsi ilişkinin bu şekilde tesis ve devamına,

4-Davacının iştirak nafakası yönünden açmış olduğu davanın kısmen kabulü iledava tarihinden itibaren aylık 5.000,00-TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, nafakanın kararın kesinleşmesinden itibaren her yıl TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE oranında artırılmasına,

5-Dava adli yardımlı olarak açıldığından peşin olarak alınmayan, alınması gereken 732,00-TL peşin, 615,40-TL başvurma harcı ile 1.635,00-TL tebligat, müzekkere, KEP, e-tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.982,40-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

6- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Gereği hesaplanan 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı asil ve davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/06/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

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