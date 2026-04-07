İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 00:00

İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/312 Esas
KARAR NO: 2024/738

Davacı İSKENDER ALABOGUS aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Davanın kabulü ile;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Silivrikapı Mahallesi/Köyü, Cilt No:4, Hane No:1145'de nüfusa kayıtlı Harutyun ve Takoyi oğlu, İstanbul 29/09/1960 doğumlu, 37069648812 TC Kimlik numaralı davacı İSKENDER ALABOGUS ile aynı yer ve hane nüfusuna kayıtlı Boas ve Angelina kızı, Kisumu Kenya 07/06/1964 doğumlu, 37042649768 TC Kimlik numaralı davalı PAMELA ATİENO ALABOGUS'un boşanmalarına ilişkin Kulm Asliye Mahkemesinin OR2002.50032 as/as numaralı 27/06/2002 tarihli ve 27/09/2002 tarihinde kesinleşen kararının TANINMASINA,
2- Peşin harcın mahsubu ile bakiye 247,70-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3- Davacı tarafça yapılan 179,90-TL peşin harç, 179,90-TL başvurma harcı ile 6.578,00-TL ilan tebligatı, posta masrafı ve tebligat gideri olmak üzere toplam 6.937,80-TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT gereği hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine
5- Bakiye gider avansının yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/12/2024
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02441218