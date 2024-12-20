İLAN

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16/12/2024

Sayı : 2024/21 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Keçecipiri mahallesinde bulunan 3048 ada, 4 parsel sayılı, 123,59 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz malın 12/46 hisse maliki İsak oğlu Hanna'nın gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2024/21 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 16/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02143392