İLAN

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16/12/2024

Sayı : 2024/22 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Evliya Çelebi mahallesinde bulunan 297 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz hissedarları 14/336 hisse maliki Davit kızı Rahet Adato, 21/1344 hisse maliki Uriyet oğlu Vitali Ruso'nun gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2024/22 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 16/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02142275