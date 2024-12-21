T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

18/12/2024

Sayı : 2024/161 Esas

Konu : Gaiplik İlan

İ L A N

Dava konusu; Beyoğlu İlçesi, Şahkulu Mahallesinde bulunan 283 ada, 21 parsel sayılı, 130,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 20/440 hisse maliki parsel sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Katerina Payaoanu (Ahiler kızı) ve 6/440 hisse maliki İrina LAÇO (Yani kızı) hissedarlarının gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/161 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin H.M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verileceğinin ve duruşma tarihinin 17/04/2025 tarih saat. 09:40 bırakıldığı hususları ilan olunur.18/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02144268