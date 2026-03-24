İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 00:00

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ
2021/33803 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/33803 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
22.936.863,241TaşınırNice eğlence hizmetleri Anonim şirketinin dosyamızdan hacizli bulunan %40 hissesi satılacak olup ayrıntılı bilgi satış ilanı ekinde bilirkişi raporu olarak görüntülenmektedir. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenlerin dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:02
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:02

23/03/2026

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02430200