T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2022/210 Esas



DAHİLİ DAVALI : HAKAN ATÇAKAN Merkez Mah. Dilek Sok. No:6/2 Sarıyer/ İSTANBUL



Davalı Şerife Atçakan aleyhine davacı Fimar Mermer Madencilik İnşaat Akaryakıt Turizm Tarım Seracılık Hayvancılık Gıda Ürünleri Ticaret San. A.Ş hakkında İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Mithatpaşa Mah. Davutpaşa Cad. kain 2 Pafta 62 Parsel sayılı 1500 m² büyüklüğündeki taşınmaz ile 2 Pafta 64 Parsel sayılı taşınmazların tapu kaydının iptali ve tescili talebi ile açılan davada alınan bilirkişi ek raporunda 62 ve 64 parselin toplamının satış değerinin dava tarihi itibari ile 22.736.300,00-TL olacağı görüş ve kanaatine varıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 26/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02091758