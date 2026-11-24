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T.C. İSTANBUL 36. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/541 Esas

DAVALILAR : YÜRGÜN TANIR ve diğerleri

Davacı Yasemin Küçük tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 27 ve 122. Maddeleri gereğince; Dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 6921 Ada, 5 Parselde bulunan taşınmazın B blok zemin kat 4. Nolu bağımsız bölüm ve Muğla İli, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 6310 parsel zemin 1-33 nolu bağımsız bölümde kain taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Durusma Günü: 24/03/2027 günü saat: 11:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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