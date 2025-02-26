İSTANBUL 36. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 36. İCRA DAİRESİ

2018/106 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.800.000,00 1 Taşıt 16hk018 Plakalı , 2001 Model , PORSCHE Marka , carrera 911 turbo benzinli 3387 cc Tipli , 601608 Mot ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 11:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 11:31

25/02/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02179648