İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/288 Esas

DAVALI: ORHAN DEMİR Gültepe Mahallesi. Bulgur Sokak. No: 9/11 Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkartılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının 26/02/2026 tarihli yayın ile ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından, bu defa ön inceleme duruşma gününün TK. 30-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/06/2026 günü saat 09:50'de HMK 139. md. gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin sürede tarafların dilekçede gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilmesi için gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelip yargılamaya devam etmek istenmesi halinde gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 04/05/2026

