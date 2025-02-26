İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1110 Esas
Konu : İlan.
ADNAN TARAKÇIOĞLU'nın Mahkememizce açmış olduğu Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; müvekkilinin dedesi olan Celal Erden'in kız kardeşi olan NACİYE'yi bilen ve tanıyan birinin olmadığını, 50 seneyi aşkın bir zamandır kendisinden haber alınamadığını, bu nedenle NACİYE'nin gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Feyzullah ve Hanımşah'tan olma 01/07/1890 Üsküdar doğumlu NACİYE hakkında bilgisi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 13.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 15974337908
ADI SOYADI : NACİYE -
BABA ADI : FEYZULLAH
ANA ADI : HANIMŞAH
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1890
DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR
#ilangovtr Basın no ILN02179626