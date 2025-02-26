İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1110 Esas

Konu : İlan.

ADNAN TARAKÇIOĞLU'nın Mahkememizce açmış olduğu Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; müvekkilinin dedesi olan Celal Erden'in kız kardeşi olan NACİYE'yi bilen ve tanıyan birinin olmadığını, 50 seneyi aşkın bir zamandır kendisinden haber alınamadığını, bu nedenle NACİYE'nin gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Feyzullah ve Hanımşah'tan olma 01/07/1890 Üsküdar doğumlu NACİYE hakkında bilgisi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 13.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 15974337908

ADI SOYADI : NACİYE -

BABA ADI : FEYZULLAH

ANA ADI : HANIMŞAH

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1890

DOĞUM YERİ : ÜSKÜDAR

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