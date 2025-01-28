İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

İSTANBUL 35. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/291 Esas

KARAR NO : 2024/182

KONU : Gaiplik İlanı

Davacı İBRAHİM FUAT TEZCAN aleyhine mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın Kabulüne;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Haseki Sultan Mah. Cilt No:58, Hane No:592'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Ayşe'den olma, 01/07/1913 doğumlu ve 35167715634 T.C. Kimlik Nolu Müeyyet KADIRGA'nın GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

Müeyyet KADIRGA'ya ilan tarihinden bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025

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